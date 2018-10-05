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Этот контент был опубликован 5 октября 2018 г. 17:56 05.10.2018 - 17:56

Брюссель. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Постпред России при ЕС Владимир Чижов считает, что раздуваемая на Западе шумиха вокруг заявлений о предполагаемой ответственности России за "кибератаку на ОЗХО" связана с решением НАТО о создании кибервойск и предстоящей 9 октября сессией ОЗХО.

"Эту историю раздувают сейчас в ряде западных столиц, причем не только в Гааге, где якобы все это произошло, но и в других городах, включая даже Вашингтон, который находится достаточно далеко. Что побудило их ждать полгода, чтобы начать эту скоординированную кампанию, и вывалить это теперь залпом из разных точек? Я бы определил тут два момента", - сказал он российским журналистам.

"Во-первых, это только что завершившееся в Брюсселе заседание Совета НАТО в формате министров обороны. Одним из вопросов, которые рассматривались на нем, было усиление потенциала Альянса в борьбе с киберугрозами, как они это формулируют. Если говорить по-простому, то это - принципиальное решение о создании неких кибервойск", - напомнил В.Чижов.

"Во-вторых, 9 октября в вышеупомянутой Гааге открывается очередная сессия Исполнительного совета ОЗХО. На повестке дня - вопрос, который западные страны сумели продавить путем тщательной обработки целого ряда стран, включая те, которым до Гааги и проблем ОЗХО довольно далеко, - о придании сугубо технической организации ОЗХО атрибутивного механизма, то есть механизма определения ответственных за те или иные инциденты или, не дай Бог, случаи применения химического оружия. На следующей неделе уже в практической плоскости будет обсуждаться решение о выделении под это соответствующего финансирования", - пояснил постпред.

"Так что совпадение по времени всех этих компонентов, видимо, и дало кумулятивный эффект в виде эдакого антироссийского протуберанца", - отметил он.

"За этой шумихой трудно разглядеть элементарную логику. Во-первых, зачем спецслужбам или кому бы то ни было в России пытаться проникнуть в организацию, где она является полноправным членом? Как я себе представляю, никаких сверхъестественных секретов там не может быть по определению. Во-вторых, имеет место масса других несуразиц. При всем уважении к организациям, которые упоминаются, вряд ли они отправляют своих сотрудников в командировки на такси, да еще и с квитанцией на руках. Для объективного наблюдателя все это выглядит странно, если не сказать смешно", - подчеркнул постпред.

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