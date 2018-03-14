Чижов считает достойной сожаления реакцию Лондона по делу Скрипаля
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Брюссель. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов выразил сожаление в связи заявлениями официальных лиц Британии по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, передает в среду телеканал "Евроньюс".
"У меня вызывают сожаление те дебаты, которые проходят в британском парламенте, те официальные заявления, которые делаются вместо того, чтобы разобраться в этой ситуации, вместо того, чтобы привлечь Россию к расследованию", - заявил он в интервью телеканалу.
По мнению В.Чижова, Британия "находится в состоянии нарушения международной конвенции по запрещению химического оружия, в соответствии с которой она обязана была предоставить той стране, в адрес которой выдвигаются соответствующие подозрения, необходимые объективные данные, включая образцы этого вещества".
"Вместо этого Лондон, к сожалению, избрал язык ультиматумов. Могу сразу сказать, что язык ультиматумов с Россией не работает", - подчеркнул он.
Ранее на этой неделе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в британском парламенте, заявила, что за нападением на экс-сотрудника ГРУ С.Скрипаля и его дочь Юлию, вероятнее всего, стоит Россия.
В Москве такую позицию считают безосновательной.
эф во бп
Интерфакс