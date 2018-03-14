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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 8:06 14.03.2018 - 08:06

Брюссель. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов выразил сожаление в связи заявлениями официальных лиц Британии по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, передает в среду телеканал "Евроньюс".

"У меня вызывают сожаление те дебаты, которые проходят в британском парламенте, те официальные заявления, которые делаются вместо того, чтобы разобраться в этой ситуации, вместо того, чтобы привлечь Россию к расследованию", - заявил он в интервью телеканалу.

По мнению В.Чижова, Британия "находится в состоянии нарушения международной конвенции по запрещению химического оружия, в соответствии с которой она обязана была предоставить той стране, в адрес которой выдвигаются соответствующие подозрения, необходимые объективные данные, включая образцы этого вещества".

"Вместо этого Лондон, к сожалению, избрал язык ультиматумов. Могу сразу сказать, что язык ультиматумов с Россией не работает", - подчеркнул он.

Ранее на этой неделе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в британском парламенте, заявила, что за нападением на экс-сотрудника ГРУ С.Скрипаля и его дочь Юлию, вероятнее всего, стоит Россия.

В Москве такую позицию считают безосновательной.

эф во бп

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