Брюссель. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Если говорить об опыте отмеченного на днях 30-летия отношений РФ-ЕС, то можно смело утверждать, что удалось выстроить отношения стратегического партнёрства, заявил в интервью "Интерфаксу" постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

"Другое дело, что в силу различных известных причин значительная часть этой архитектуры на сегодняшний день простаивает. Но это не значит, что всё сделанное за 30 лет пошло в корзину. Нет. Многое из того, что нам удалось сформировать, как раз и позволило даже в эти непростые времена удержать и политический диалог, и торгово-экономическое сотрудничество", - сказал высокопоставленный российский дипломат.

Говоря о перспективах на будущее в связи с приближающимся Новым годом, Чижов отметил, что ждет прогресса на пути нормализации отношений с Евросоюзом. "Новое руководство ЕС, пришедшее в истекающем году к управлению, неоднократно направляло в адрес нашей страны сигналы о некоем "окне возможностей", о "новом начале". Остается надеяться, что это все материализуется", - предположил постпред.

"Во всяком случае, мы ведь ни одного направления сотрудничества с Евросоюзом не закрывали и готовы к развитию наших партнерских отношений. Не будем увлекаться лозунгами - стратегическое, нестратегическое партнерство, привилегированное или непривилегированное. Был такой период, когда многие усилия как раз к этому и сводились. Я думаю, нам нужен более прагматичный подход, отражающий в максимальной степени сочетание наших объективных интересов. Мы со своей стороны к этому готовы. Так что строить эти взаимоотношения будем в первую очередь на основе интересов", - сказал дипломат.

Говоря об отношениях сторон на данном этапе, Чижов пояснил: "Я лично исхожу из того, что при всём кажущемся единомыслии в Евросоюзе есть разные точки зрения. И здесь, в брюссельских евроинститутах, и тем более среди государств-членов. Поэтому, по признаниям многих представителей Евросоюза, поддерживать единый фронт, в том числе на треке критического подхода к России, им всё более непросто".

Постпред затронул также тему "евросолидарности".

"Пресловутая солидарность Евросоюза - это достаточно часто возникающая тема. Временами даже болезненная", - отметил Чижов. По его словам, "иногда увлечение евросолидарностью приводит к тому, что позиция Евросоюза по тому или иному вопросу определяется наименьшим общим знаменателем и ограничивает возможности Брюсселя играть активную самостоятельную роль на международной арене".

В связи с итогами четырехстороннего саммита в "нормандском формате" - Россия, Украина, Германия, Франция, - состоявшегося 9 декабря 2019 года в Париже, постпред Российской Федерации предостерег от слишком оптимистичных оценок возможных последствий этой встречи для отношений РФ-ЕС.

"Нормандский саммит" - позитивное явление. Но прорывов на нем не произошло. Думаю, потребуются некоторые дополнительные подвижки, чтобы всё это могло перерасти в реальные позитивные изменения в формате Россия - ЕС", - сказал Чижов.

Отвечая на вопрос в связи с появившимися в СМИ мнениями о том, что итоги "нормандского саммита" могут стимулировать возврат к некоторым замороженным форматам сотрудничества Россия-ЕС, например, к Постоянному совету партнерства на министерском уровне, или к возобновлению переговоров о безвизовом режиме, он заявил: "Это весьма оптимистичные прогнозы. Я бы более осторожно оценивал ситуацию".

Российский дипломат при этом призвал четко определять стороны и разграничивать обязанности в выполнении Минских соглашений по украинскому урегулированию. В ответ на вопрос, будет ли способствовать выполнение военных компонентов Минских соглашений (разведение сил, устойчивое прекращение огня) хотя бы частичному ослаблению санкций ЕС в отношении России и может ли такое ослабление быть поэтапным, он указал на искусственность подобной увязки.

"Если говорить о выполнении военных компонентов, то встает вопрос: выполнении кем? Обеспечение разведения сил и устойчивого прекращения огня - это задача сторон конфликта. То есть Киева, с одной стороны, и Донецка и Луганска - с другой. Поэтому увязка выполнения военных (как и прочих) компонентов Минских соглашений с гипотетической отменой так называемых санкций Евросоюза весьма искусственна", - объяснил Чижов.

"А что касается того, как Евросоюз будет выходить из тупиковой ситуации, в которую он сам себя загнал этими рестрикциями, то это, в общем-то, его дело: поэтапно или всё сразу. Мы переговоров на этот счёт с Евросоюзом не вели, не ведём и вести не собираемся. Это проблема, которая создана им самим, ему её и решать, ему из этого тупика выходить", - продолжил постпред.

Он также отметил, что в Евросоюзе отрицательно относятся к американским санкциям, назначенным против европейских предприятий, работающих по строительству газопровода "Северный поток-2".

"Эту тему комментировали отдельные представители государств-членов. Пожалуй, наиболее красноречиво высказался министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Но и другие тоже выступили с критикой", - напомнил Чижов.

"Со своей стороны мы считаем это проявлением недобросовестной конкуренции. Когда американский сжиженный газ объявляют "молекулами свободы", при том, что он существенно дороже, чем российский трубопроводный, когда пытаются вставить палки в колёса коммерческого проекта, это, к сожалению, отражает настрой антироссийского политического консенсуса в Соединенных Штатах. При всех нынешних противоречиях и скандалах вокруг попытки импичмента Дональда Трампа и других сюжетов в отношении данного вопроса - военного бюджета и этих санкций - зазор между двумя ведущими партиями и их представителями в Конгрессе не просматривается", - констатировал глава российской дипломатической миссии при Евросоюзе.

Полностью интервью с Владимиром Чижовым опубликовано на сайте https://www.interfax.ru/.

1ов аг

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