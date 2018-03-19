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Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 19:21 19.03.2018 - 19:21

Брюссель. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Великобритания в ситуации с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля не выполнила свои международные обязательства по ряду конвенций, заявил российским журналистам постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Британское правительство не выполнило своих обязательств по Международной конвенции о запрещении химического оружия", - заявил он.

"Во-вторых, оно нарушило свои обязательства по двусторонней российско-британской консульской конвенции, не предоставив доступа к одной из пострадавших, Юлии Скрипаль, которая является российской гражданкой. И к тому же, не предоставив никакой информации о таинственном уходе в мир иной Николая Глушкова, который был найден, как теперь говорят, задушенным в Лондоне. Чем это объясняется? Ну, наверное, есть что скрывать", - предположил российский постпред.

"Они говорят о транспарентности и от нас ждут транспарентности, но сами все держат в секрете, так же, как в секрете держали и другие расследования таинственных смертей выходцев из России на территории Великобритании. Имена известны, это череда скончавшихся за последние годы либо российских, либо бывших российских граждан", - добавил В.Чижов.

"Теперь остается полагаться на выводы технических экспертов ОЗХО, которых Лондону все-таки пришлось вызвать", - отметил он.

бп

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