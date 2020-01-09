Москва. 10 января. ИНТЕРФАКС - Нынешний год не дает особых надежд на изменение отношений России с Евросоюзом, однако его можно рассматривать как год использования открывающихся возможностей, заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Не думаю, что он (2020 год - ИФ) станет годом какого-то исторического прорыва в наших отношениях, но я потенциально вижу его как год использования открывающихся возможностей. Мы готовы это окно возможностей максимально использовать", - сказал Чижов в интервью, опубликованном в пятницу в газете "Коммерсант".

Отвечая на вопрос издания о том, может ли смена руководства Евросоюза оказать какое-то влияние на отношения РФ и ЕС, постпред подчеркнул, что "персональный фактор всегда присутствует", но "рассчитывать, что новые люди на 180 градусов развернут корабль под названием Евросоюз, было бы наивно".

По мнению Чижова, "пока, видимо, не набралось критической массы политической воли, способной повернуть Евросоюз в правильном направлении".

Постпред РФ также уточнил, что "на нынешнем этапе в основе практической линии Евросоюза в отношениях с Россией лежит принятый в марте 2016 года документ, известный как "пять принципов Могерини", названный так по имени Федерики Могерини, предшественницы нынешнего высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля".

"Ситуация сейчас такова, что эти пять принципов уже становятся тормозом на пути нормализации наших отношений. Поэтому я не исключаю, что Евросоюз в ближайший период займется тем, что здесь обычно называют "стратегическим обзором" или выработкой какой-то скорректированной стратегии. Посмотрим, каково будет содержание, какое место в этом займет вопрос об отмене упомянутых рестрикционных решений. Будем наблюдать", - отметил Чижов.

Че мк

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