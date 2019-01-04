Чижов: правительство РФ никогда не говорило о прекращении транзита газа через Украину

Брюссель. 4 января. ИНТЕРФАКС - Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов не видит причин для беспокойства Киева из-за спекуляций о том, что газопровод "Северный поток-2" якобы похоронит украинский транзит российского газа.

"Оснований для таких подозрений с украинской стороны нет. Более того, Киев, еще в 2015 году громогласно объявивший о прекращении закупок российского газа, тем не менее, российским газом пользуется, покупая его через третьи страны - государства Евросоюза. Надо полагать, с естественной в данной ситуации наценкой", - заявил высокопоставленный российский дипломат в интервью "Интерфаксу".

"Ничего общего между судьбой транзита через Украину и газопроводом "Северный поток-2" нет. Российское правительство никогда не говорило о намерении прекратить украинский транзит", - подчеркнул В.Чижов.

"Зачем этот транзит нужен Украине - понятно: это деньги из воздуха, и немалые. Но украинский транзит нужен и ряду стран, которые находятся "ниже по трубе". Приведу только один пример: Молдавия. Как она иначе, кроме как через Украину, может снабжать себя российским газом? Ничего другого там пока не построили", - продолжил российский постпред.

Он объяснил, почему "идет такое нагнетание со стороны киевского режима".

"Дело в том, что меньше, чем через год - в конце 2019 года - истекает действие десятилетнего контракта по транспортировке газа. Соответствующее соглашение, напомню, было подписано тогдашним председателем правительства России Владимиром Владимировичем Путиным и тогдашним премьер-министром Украины Юлией Владимировной Тимошенко, которая на этом и пострадала, оказавшись в итоге в тюрьме. Она, правда, благополучно из нее вышла и ныне имеет рейтинг, превосходящий других конкурентов на предстоящих выборах. Ищите ответ в этой ситуации", - сказал В.Чижов.

Но, в любом случае, отметил он, независимо от выборов, в течение наступившего года проблему транзита, включая его условия на последующий период, расценки, надо решить. "Иначе в отсутствие договорно-правовой базы украинский газовый транзит окажется под угрозой. Это здесь, в Брюсселе, - и Еврокомиссия, и государства-члены ЕС - прекрасно понимают", - сказал российский дипломат.

Поэтому, добавил он, заместитель председателя Европейской комиссии по Энергетическому союзу ЕС Марош Шефчович проявляет немалую активность в том, чтобы переговоры по украинскому транзиту продолжались. При этом зампред ЕК ссылается на прямое поручение Еврокомиссии, содержащееся в Минских соглашениях 2015 года, уточнил В.Чижов.

Он также сообщил, что трехсторонние переговоры по транзиту российского газа через Украину в Европу "шли все это время в разных форматах на разных уровнях". В январе состоится очередная министерская встреча, но на экспертном уровне диалог продолжался, пояснил глава российской дипломатической миссии при Европейском союзе.

Полностью интервью В.Чижова будет опубликовано на сайте https://www.interfax.ru/.

1ов вш+1

Neuer Inhalt Horizontal Line