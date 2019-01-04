Чижов: ситуация с санкциями ЕС против РФ напоминает неустойчивое равновесие

Брюссель. 4 января. ИНТЕРФАКС - Продление антироссийских санкций ЕС превратилось в техническую рутину, считает постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов.

"На сегодняшний день ситуация в целом с так называемыми санкциями (а если говорить корректно - нелегитимными по определению односторонними рестрикциями) напоминает мне некое состояние неустойчивого равновесия", - заявил высокопоставленный российский дипломат в интервью "Интерфаксу".

"Есть государства-члены ЕС, которые выступают за то, чтобы это санкционное давление развернуть в обратную сторону: если не сразу отменить ограничительные меры, то поэтапно. При этом они исходят из того очевидного факта, что санкции неэффективны", - отметил В.Чижов.

"Есть другая группа стран, которая, соглашаясь с тем, что санкции неэффективны, считает, что причина в недостаточной жесткости. И, соответственно, для обеспечения эффективности и результативности их необходимо усилить", - продолжил постпред.

Он отметил, что такие дискуссии идут на регулярной основе, "во всяком случае, когда подходит срок очередного продления того или иного пакета санкций".

"В контексте прошедшего 13-14 декабря прошлого года Европейского совета мы говорим о политическом решении относительно продления так называемых секторальных или экономических санкций, действие которых истекает 31 января наступившего года. Спустя неделю после саммита, то есть заблаговременно, чтобы не мешать собственным рождественским и новогодним каникулам, они это решение оформили юридическим постановлением Совета ЕС о продлении на очередные 6 месяцев, до 31 июля. И поскольку речь идет о продлении в неизменном виде, то, очевидно, теперь это такая техническая рутина", - констатировал глава российской дипломатической миссии при Евросоюзе.

Полностью интервью В.Чижова будет опубликовано на сайте https://www.interfax.ru/.

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