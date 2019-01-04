Чижов: "напряженность вокруг Азовского моря" инициировали в ЕС

*** Критика Киева со стороны Брюсселя нарастает

Брюссель. 4 января. ИНТЕРФАКС - Реакция Евросоюза на вводившееся на Украине военное положение была более чем сдержанной и мягкой, что отвечало "беспринципной линии ЕС на поддержку киевского режима", заявил в интервью "Интерфаксу" постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов.

"Не просите меня ответить на вопрос, зачем оно вводилось. На этот вопрос даже сам инициатор публично не ответил, хотя ему, я думаю, такие вопросы сейчас тоже задаются. Можно предположить, зачем вводилось. Но я уверен, что вариант объявления военного положения на месяц и не на всей территории страны его не вполне устраивал", - сказал В.Чижов.

Он обратил внимание на "ошибочную формулировку Евросоюза" относительно "керченского инцидента", когда в ЕС говорят о "ситуации в Азовском море".

"Инцидент был не в Азовском море. Он был в Черном море на подступах к Керченскому проливу. Но они не ошибаются, говоря о "напряженности вокруг Азовского моря", потому что сами эту напряженность инициировали. Ровно за месяц до "керченского инцидента", 25 октября 2018 года, Европарламент принял резолюцию с выражением озабоченности ситуацией в Азовском море", - напомнил постпред.

В.Чижов добавил, что ради объективности необходимо отметить нарастание критики Киева со стороны Брюсселя.

"В первую очередь за провалы реформ, которых добивался и добивается Евросоюз и которые в немалой степени он же и финансирует, а искомого результата как не было, так и нет. Это вполне недвусмысленно высказано в документах к очередному заседанию Совета ассоциации ЕС - Украина, которое прошло 17 декабря 2018 года и было посвящено обсуждению промежуточных итогов реализации соглашения об ассоциации", - сказал российский дипломат.

"В этих документах говорится не только о неудовлетворительном положении с реформами, но даже содержатся вполне обоснованные претензии к Киеву, что требуемое Евросоюзом достаточно давно разоружение "Правого сектора" (запрещено в РФ) и других незаконных вооруженных формирований до сих пор не выполнено. В строку Киеву ставят и такой сюжет, как ничем пока не завершившееся расследование трагедии в Одессе", - подчеркнул глава российской дипломатической миссии при Европейском союзе.

Полностью интервью В.Чижова будет опубликовано на сайте https://www.interfax.ru/.

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