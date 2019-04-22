Этот контент был опубликован 22 апреля 2019 г. 7:20

Гонконг. 22 апреля. ИНЕРФАКС - Руководитель протокола Ким Чен Ына - Ким Чхан Сон был замечен посещающим Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке в воскресенье, где, как предполагается, пройдет встреча лидеров Северной Кореи и России.

"Начальник протокола Ким Чхан Сон и другие северокорейские чиновники посетили различные объекты Дальневосточного федерального университета на острове Русский близ Владивостока", - сообщает "Ренхап".

Агентство напоминает, что, как ожидается, университет станет местом проведения первого саммита северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента РФ Владимира Путина.

По данным СМИ, чиновники из КНДР передвигались в белом микроавтобусе в сопровождении двух черных автомобилей, предположительно принадлежащих российским чиновникам.

Кроме Ким Чхан Сона, Владивосток посетили Ким Чхоль Гю, отвечающий за безопасность лидера, а также зам министра иностранных дел Им Чон Ир.

Ранее сообщалось, что Ким Чхан Сон осмотрел территорию железнодорожного вокзала Владивостока.

В Кремле, в свою очередь, отметили, что президент В.Путин встретится с Ким Чен Ыном во второй половине апреля, но точную дату не назвали.

Однако, СМИ предполагают, что встреча состоится 24-25 апреля.

Ожидается, что В.Путин встретится с Ким Чен Ыном по пути на международную конференцию "Один пояс - один путь", которая пройдет 26-27 апреля в Пекине.

Если саммит состоится, то это будет первая встреча лидеров двух стран за восемь лет, после того как бывший лидер КНДР Ким Чен Ир встречался с тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым в 2011 году.

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