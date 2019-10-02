Этот контент был опубликован 2 октября 2019 г. 19:19

*** Погиб брат командира полиции, ранены командир полиции и зампредседателя совета провинции

Кабул. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Один человек погиб и два получили ранения в результате конфликта двух чиновников в афганской провинции Баглан.

"В среду около 18:30 между заместителем председателя совета провинции Баглан и командиром местной полиции города Пули-Хумри (административный центр провинции) произошло вооружённое столкновение. В результате убит брат командира полиции. Командир полиции и заместитель председателя совета провинции получили ранения", - сообщил начальник пресс-центра МВД Афганистана Нусрат Рахими.

По его словам, в Баглан направлена специальная комиссия, возглавляемая одним из заместителей министра внутренних дел. Она будет выяснять обстоятельства произошедшего.

***/ Сн мф

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