Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 18 октября 2018 г. 9:40 18.10.2018 - 09:40

Вашингтон. 18 октября. ИНТЕРФАКС - В США задержана старший чиновник подразделения Минфина по борьбе с финансовыми преступлениями Натали Мэйфлауэр Сурс Эдвардс по обвинению в выдаче журналистам конфиденциальной информации, в том числе связанной с расследованием о возможном вмешательстве России в американские выборы, пишет в четверг "Уолл-Стрит джорнэл".

Н.Эдвардс была задержана во вторник, а в среду коррупционный отдел прокуратуры Манхэттена предъявил ей обвинения в сговоре и нескольких случаях неполномочного раскрытия важной информации.

Издание отмечает, что Н.Эдвардс сотрудничала с журналистом издания BuzzFeed News и в 2017-2018 гг. выдавала ему конфиденциальную информацию, связанную с расследованием в отношении экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, его бизнес-партнера Ричарда Гейтса, россиянки Марии Бутиной, задержанной по подозрению в незаконной деятельности в качестве иностранного агента в США, а также данные о российском после в Вашингтоне и российской компании Prevezon Holdings, вовлеченной в скандал с отмыванием денег в Соединенных Штатах.

Имя журналиста, сотрудничавшего с Н.Эдвардс, не раскрывается.

1бф ар ав

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер