Этот контент был опубликован 2 апреля 2019 г. 11:50

(повтор сообщения от 11:23 мск, в 4-м абзаце приводятся данные из уточненной авторами версии доклада СЕ)

Брюссель. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - В период с 2015 по 2018 годы общая численность заключенных в тюрьмах России снизилась на 6,2%, до 602 176 человек, говорится в докладе Совета Европы, поступившем во вторник в "Интерфакс".

В России было зафиксировано самое высокое среди стран СЕ соотношение числа заключенных на 100 тыс. жителей: этот показатель в РФ составил в среднем 418,3. Данный показатель в Грузии также оказался высок (252,2). Самые низкие показатели - в Сан-Марино (17,9), Лихтенштейне (31,5), Исландии (46,8) и в Финляндии (51,1). В целом в странах Совета Европы по состоянию на январь 2018 года на каждые 100 тыс. человек в заключении находятся 102,5 человека.

Согласно данным, которые приводит СЕ в своем докладе, большинство заключенных в России отбывают сроки от пяти до десяти лет лишения свободы (свыше 177 тыс. заключенных), почти 2 тыс. заключенных отбывают пожизненное заключение. В российских тюрьмах, по данным СЕ, насчитывается почти 2,3 тыс. несовершеннолетних заключенных.

Кроме того, в России больше всего заключенных отбывают наказания за преступления, связанные с наркотиками - свыше 135 тыс. человек. Почти 98 тыс. человек осуждены за убийства, свыше 86 тыс. - за нанесение телесных повреждений, свыше 73 тыс. - за грабежи, свыше 22 тыс. - за насильственные действия сексуального характера, свыше 1,1 тыс. - за экономического и финансового характера, 284 человека - за терроризм.

Как отмечается в докладе, в России средний уровень смертности в тюрьмах составляет 51 случай на 10 тыс. заключенных. Этот показатель еще хуже в Молдавии (55 смертей), в Северной Македонии (53), Болгарии (51,5) и в Португалии (51).

Всего по состоянию на 31 января 2018 года в 44 странах Совета Европы в пенитенциарных учреждениях содержались 1 229 385 заключенных. Данные еще по трем странам не приводятся.

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