Число безработных в Германии в декабре снизилось на 14 тыс. - до рекордно низкого уровня

Этот контент был опубликован 4 января 2019 г. 10:06

Нюрнберг. 4 января. ИНТЕРФАКС - Количество безработных в Германии в декабре 2018 года сократилось на 14 тыс. - до рекордно низкого уровня в 2,26 млн человек, свидетельствуют данные Федерального агентства по трудоустройству ФРГ.

Безработица в ФРГ в прошлом месяце осталась на уровне 5%, что является самым низким уровнем с момента воссоединения страны в 1990 году.

Аналитики в среднем ожидали снижения количества безработных на 11 тыс. и сохранения безработицы на уровне 5%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Сокращение числа безработных в Германии продолжается уже пять лет подряд практически без остановки.

В декабре количество безработных сократилось на 9 тыс. в западной части страны и на 5 тыс. - в восточной части.

Согласно прогнозу Бундесбанка, безработица в Германии может снизиться до 4,5% к 2020 году.

Служба финансово-экономической информации

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