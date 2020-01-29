Этот контент был опубликован 29 января 2020 г. 5:11

Пекин. 29 января. ИНТЕРФАКС - В часто посещаемой российскими гражданами приграничной китайской провинции Хэйлунцзян за истекшие сутки выявлено семь новых случаев заболевания "уханьской" пневмонией, состояние одного больного оценивается как тяжелое, сообщают местные власти.

Всего с начала распространения заболевания в Хэйлунцзяне зарегистрированы 37 подтвержденных случаев заболевания. Из них в административном центре провинции городе Харбине - 11 случаев.

Ранее сообщалось о кончине одного из больных, новых случаев летального исхода не зафиксировано.

В популярной среди российских туристов китайской провинции Хайнань число больных выросло со вторника на пять человек, из них четверо находятся в тяжелом состоянии.

Всего в провинции с начала вспышки нового типа пневмонии заболели 43 человека, скончался один.

В целом по Китаю по состоянию на 10:00 по местному времени (05:00 мск) подтверждено 5 тыс. 982 случая пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, его жертвами стали 132 человека.

Российские организованные туристы вернутся из Китая до 4 февраля, они могут завершить поездку как планово, так и досрочно, сообщила ранее глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Совместно с крупнейшими туроператорами мы приняли решение о том, что организованные туристы, которые в основном отдыхают на острове Хайнань, могут вернуться в Россию как в плановом порядке, так и раньше срока. Для этого у ряда крупных туроператоров предусмотрены дополнительные чартеры. Все организованные туристы вернутся в Россию до 4 февраля 2020 года", - сказала Догузова, чьи слова приводит во вторник пресс-служба Ростуризма.

"Авиакомпания Нордстар" завершит вывоз российских туристов с китайского острова Хайнань до 31 января, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании.

"В связи с участившимися случаями заражения новым коронавирусом в Китае, с 26 января осуществляется только вывоз туристов с курорта г. Санья. На данный момент выполнение рейсов в Санью из городов России приостановлено до конца марта, возобновление рейсов будет зависеть от развития ситуации, - сообщил сотрудник пресс-службы. - Вывезти туристов планируется до 31 января 2020 года".

В то же время, рейсы авиакомпании в Пекин выполняются согласно расписанию, на данный момент пересматривать программу полетов в столицу Китая не планируется.

1гк бм

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