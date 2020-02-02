Этот контент был опубликован 2 февраля 2020 г. 1:17

*** Под подозрением на наличие заболевания в медучреждениях страны наблюдаются 137,6 тыс. человек

Пекин. 2 февраля. ИНТЕРФАКС - В Китае в субботу по состоянию на 00:00 часов по местному времени (19:00 мск) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 14,38 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 304 случаях, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 2,59 тыс., смертельных случаев - на 45 человек. Все вновь скончавшиеся - жители провинции Хубэй, являющейся эпицентром распространения заболевания.

Под подозрением на наличие заболевания в медучреждениях страны наблюдаются 137,6 тыс. человек, 328 человек выписаны после успешного похождения курса лечения.

За переделами материкового Китая зарегистрирован 31 подтвержденный случай новой пневмонии: 14 - в Гонконге, семь - в Макао, 10 - на Тайване.

1гк гс

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