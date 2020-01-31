Этот контент был опубликован 31 января 2020 г. 3:37

Вашингтон. 31 января. ИНТЕРФАКС - Еще четырнадцать военнослужащих США получили черепно-мозговые травмы после ракетного удара Ирана по авиабазам в Ираке, где размещены войска США, сообщает Пентагон.

Представитель министерства обороны полковник Томас Кэмпбелл сообщил, что в общей сложности у 64 военнослужащих США были диагностированы черепно-мозговые травмы.

Он уточнил, что 39 человек вернулись на службу, а 21 военнослужащий доставлен в Германию для дальнейшего обследования и лечения черепно-мозговых травм.

Ранее сообщалось о 50 пострадавших.

Первоначально ведомство сообщило, что в результате ракетного удара никто не погиб и не пострадал.

В ночь на 8 января Корпус стражей Исламской революции нанес ракетный удар по авиабазе Аль-Асад и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке, где размещены американские войска.

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