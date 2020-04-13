Этот контент был опубликован 13 апреля 2020 г. 12:41

Берлин. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Число выздоровевших после коронавируса в Германии в понедельник превысило число болеющих.

Согласно информации на сайте Wolrdometer, собирающем статистику об обстановке с коронавирусом в мире, болеют коронавирусом в Германии свыше 60,5 тыс. человек, а выздоровели - 64,3 тыс.

За последние сутки в стране выявили 2537 новых случаев заражения. Всего в ФРГ выявили свыше 127,8 заражений. Таким образом, в Германии уже выздоровели 50% заболевших, тогда как в Испании - 37%, в Италии - 22%, во Франции - 21%, а в Великобритании только 0,3%.

Скончались после заражения коронавирусом в Германии 3022 человека, это очень низкий уровень смертности по сравнению с некоторыми другими странами, где число жертв превышает десятку тысяч.

Германия находится на четвертой строчке среди стран Европы по числу зарегистрированных случаев заражения.

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