Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

*** Ежечасно из пригорода Дамаска выходит более 3 тыс. человек

Восточная Гута (Сирия). 17 марта. ИНТЕРФАКС - Более 11 тыс. человек покинули в субботу Восточную Гуту, сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин.

"В настоящий момент вышло 11,3 тыс. человек, в среднем по гуманитарному коридору проходит более 3 тыс. человек в час", - сказал В.Золотухин.

Вш+1

Neuer Inhalt

Horizontal Line

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта









swissinfo.ch

Тизер

swissinfo.ch in russian

Интерфакс