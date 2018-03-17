Число вышедших из Восточной Гуты в субботу превысило 11 тыс. человек - генерал Золотухин

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Этот контент был опубликован 17 марта 2018 г. 8:00 17.03.2018 - 08:00

*** Ежечасно из пригорода Дамаска выходит более 3 тыс. человек Восточная Гута (Сирия). 17 марта. ИНТЕРФАКС - Более 11 тыс. человек покинули в субботу Восточную Гуту, сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин. "В настоящий момент вышло 11,3 тыс. человек, в среднем по гуманитарному коридору проходит более 3 тыс. человек в час", - сказал В.Золотухин. Вш+1 Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian

Интерфакс