Этот контент был опубликован 22 января 2020 г. 3:20

Пекин. 22 января. ИНТЕРФАКС - По состоянию на 07:00 по местному времени (02:00 мск) среды, общее число подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, достигло 324, шесть человек скончались, сообщают китайские СМИ со ссылками на официальные данные.

Из них в городе Ухане (провинция Хубэй) зарегистрировано 270 больных, еще 11 находятся под подозрением. Все шестеро умерших из города Ухань.

Ранее сообщалось о 217 случаях заболевания (198 - в Ухане).

В провинции Гуандун выявлено 17 заболевших, в мегаполисах Шанхае и Чунцине - по пять, в нескольких других провинциях - по одному - два случая заболевания. По данным китайских медиков, в граничащей с Россией северо-восточной провинции Хэйлунцзян, которую часто посещают российские туристы - дальневосточники, обнаружен один случай заболевания.

В Гонконге в связи с подозрением на новый тип пневмонии поверяются 117 человек, 21 человек отпущен из больниц после проверки.

Двое больных обнаружены в Таиланде, по одному - в Южной Корее, Японии и США. В Сингапуре в связи с подозрением госпитализированы семь человек.

В декабре в городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Сообщалось, что первые заболевшие подхватили вирус на городском рынке морепродуктов в городе Ухань.

Изначально был сделан вывод, что вирус не передается от человека человеку, однако позднее он был опровергнут, и заболевание перенесено в разряд инфекционных. Подтверждением стал факт, что 15 медработников уханьской больницы, которые обслуживали заболевших, тоже заразились пневмонией, один из них находится в критическом состоянии.

Распространение вируса вызвало тревогу у китайского руководства. Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал принять эффективные меры к недопущению эпидемии и оказанию всей возможной помощи заболевшим.

Как сообщалось, Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание с целью оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности.

1гк тг

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