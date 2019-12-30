Этот контент был опубликован 30 декабря 2019 г. 16:03

Берлин. 30 декабря. ИНТЕРФАКС - Количество германских компаний в России продолжает снижаться из-за западных санкций и ослабления российской экономики, свидетельствуют данные Германо-российской внешнеторговой палаты (AHK).

С конца 2018 года количество предприятий с германским капиталом в России уменьшилось на 8% - до 4274, сообщило AHK со ссылкой на информацию российских налоговых органов. В 2014 году их насчитывалось около 6200.

"Америка должна прекратить раскручивать спираль санкций за счет немецких и европейских предприятий, как это в последний раз произошло в ситуации с санкциями Вашингтона в отношении "Северного потока 2", - заявил глава AHK Маттиас Шепп, слова которого приводит Deutsche Welle.

По его словам, этот трубопровод усиливает энергобезопасность Европы, гарантируя ей низкие цены на энергоносители в сравнении с более дорогим американским сжиженным природным газом (СПГ).

"США хотят с помощью санкций нарастить поставки своего сжиженного газа в Европу. Между тем Германия нуждается в низких ценах на энергоносители, чтобы позволить своей энергоемкой промышленности выстоять в мировой конкурентной борьбе", - отметил глава AHK.

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