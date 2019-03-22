Этот контент был опубликован 22 марта 2019 г. 3:37

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Пекин. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Число погибших в результате мощного взрыва на химическом заводе в городе Яньчэн китайской провинции Цзянсу, по состоянию на 07:00 пятницы по местному времени (02:00 мск), достигло 44 человек, сообщил журналистам мэр города Цао Лубао.

По его информации, состояние еще 32 раненых оценивается как критическое, тяжелее ранения получили 58 человек.

Всего, как сообщают местные СМИ, за медицинской помощью обратились 640 человек. Для этого привлечено около 3,5 тыс. медработников, пострадавших доставили в 16 больниц, для чего были задействованы 90 карет скорой помощи.

В тушении пожара принимали участие 192 экипажа пожарных машин.

Взрыв прогремел в минувший четверг на заводе компании Tianjiayi Chemical , который специализируется на производстве пестицидов.

Как сообщалось, мощность взрыва была таковой, что взрывной волной выбило окна расположенных по соседству зданий, среди которых - школа. Повреждены десятки автомобилей, которые были припаркованы близ завода.

Китайское агентство по оценке сейсмической активности сообщило, что зафиксировало в районе провинции Цзянсу землетрясение магнитудой 3.

1гк тг

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