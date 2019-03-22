Этот контент был опубликован 22 марта 2019 г. 2:53

Пекин. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Число погибших в результате мощного взрыва на химическом заводе в городе Яньчэн китайской провинции Цзянсу, по состоянию на 07:00 пятницы по местному времени (02:00 мск), достигло 44 человек, сообщил журналистам мэр города Цао Лубао.

По его информации, состояние еще 32 раненых оценивается как критическое, тяжелее ранения получили 58 человек.

Взрыв прогремел в минувший четверг на заводе компании Tianjiayi Chemical , который специализируется на производстве пестицидов.

Как сообщалось, мощность взрыва была таковой, что взрывной волной выбило окна расположенных по соседству зданий, среди которых - школа. Повреждены десятки автомобилей, которые были припаркованы близ завода.

Китайское агентство по оценке сейсмической активности сообщило, что зафиксировало в районе провинции Цзянсу землетрясение магнитудой 3.

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