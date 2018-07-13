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Этот контент был опубликован 13 июля 2018 г. 17:05 13.07.2018 - 17:05

Дубай. 13 июля. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере, 65 человек стали жертвами взрыва бомбы в пакистанской провинции Белуджистан на юго-западе страны, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на представителя местных властей.

Ранее сообщалось о 20 погибших, а также о 40 раненых. Взрыв прогремел на предвыборном митинге. СМИ отмечают, что главной целью нападения мог быть один из кандидатов на выборах в парламент - представитель Национальной партии Авами Сираж Райзани. Он был доставлен в больницу в критическом состоянии.

Это уже второе нападение на предвыборные митинги в Пакистане за сутки. Ранее сообщалось о взрыве в ходе митинга в городе Банну. Тогда в результате атаки погибли четыре человека, а еще 20 получили ранения.

В Пакистане 25 июля пройдут выборы в парламент.

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