Этот контент был опубликован 18 октября 2019 г. 15:29

Дубай. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Взрывы, произошедшие в пятницу на востоке Афганистана, привели к гибели 62 человек, а еще 60 ранены, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на власти провинции Нангархар.

Ранее сообщалось о 31 погибшем в результате взрывов, прогремевших во время пятничной молитвы в мечети в селении Джодари уезда Хаска-Мина восточной афганской провинции Нангархар.

"Произошло, по крайней мере, два взрыва во время пятничной молитвы, что привело к разрушению крыши мечети, к гибели и ранению большого числа людей", - сообщил журналистам председатель совета провинции Ахмад Али.

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