Этот контент был опубликован 21 апреля 2019 г. 16:00

Дели. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере 215 человек погибли в результате восьми взрывов, прогремевших на Шри-Ланке в день Пасхи, передают в воскресенье местные СМИ.

Еще около 500 человек получили ранения. Ранее сообщалось о 207 жертвах терактов.

СМИ также сообщают, что среди жертв числятся иностранцы: речь идет о гражданах США, Нидерландов, Китая, Пакистана, Марокко, Индии, Бангладеш, а также о подданных Японии и Великобритании.

На Шри-Ланке в воскресенье произошло восемь взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.

Местная полиция задержала семь человек, предположительно, причастных к терактам.

1тэ аг

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!