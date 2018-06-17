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Этот контент был опубликован 17 июня 2018 г. 15:57 17.06.2018 - 15:57

Кабул. 17 июня. ИНТЕРФАКС - По последним данным местных СМИ, по крайней мере 32 человека убиты, 53 человека ранены в результате теракта, произошедшего в воскресенье в городе Джалалабад, административном центре провинции Нангархар на востоке Афганистана.

Официальные власти региона пока не подтверждают, но и не опровергают эти данные.

Ранее местные СМИ сообщали о 17 погибших и около пятидесяти раненых.

Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в толпе празднующих Ид аль-Фитр (Ураза-байрам) вблизи резиденции губернатора провинции, сообщила пресс-служба губернатора провинции.

Накануне в этом же городе террорист-смертник взорвал начиненный взрывчаткой автомобиль. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в России). По последним данным, в результате субботнего теракта погибли 36 и ранено более 65 человек. В числе погибших были и талибы, которые воспользовались перемирием и приняли участие в торжествах, и местные жители.

На прошлой неделе президент Афганистана Ашраф Гани объявил об одностороннем недельном прекращении огня в связи с празднованием завершения месяца поста Рамазан. При этом отмечалось, что прекращение огня не касается террористических группировок, таких как ИГ. Лидеры радикального движения "Талибан" (запрещено в России) в свою очередь заявили о готовности соблюдать перемирие лишь в течение трех праздничных дней. Воспользовавшись перемирием, боевики "Талибана" участвуют в совместных празднованиях по случаю завершения месяца Рамазан.

В субботу А.Гани объявил об одностороннем продлении перемирия. Утром в воскресенье командование радикального движения "Талибан" призвало своих боевиков не покидать места своего расположения. В полдень в воскресенье афганские СМИ со ссылкой на официального представителя "Талибана" Забиуллу Муджахеда сообщили, что талибы не намерены продлевать режим прекращения огня. Отмечается, что радикалы готовы возобновить боевые действия с понедельника.

Официально режим перемирия со стороны талибов завершился в 18:00 по местному времени (16:30 по Москве).

Ри бп

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