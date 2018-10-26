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Этот контент был опубликован 26 октября 2018 г. 13:09 26.10.2018 - 13:09

Дубай. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Затопление автобуса со школьниками в Иордании привело к гибели 20 человек, большинство из них - дети, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

Ранее сообщалось о 14 погибших.

Инцидент с автобусом произошел в четверг, местные службы спасения начали операцию, в ней также принимают участие израильские военные. Поиски выживших в Иорданской долине продолжились в пятницу.

Пострадали порядка 30 человек, еще несколько людей пропали без вести.

В спасательной операции задействованы вертолеты, несколько сотен человек и собаки-ищейки.

Король Иордании Абдалла II отложил запланированный рабочий визит в Бахрейн, где он должен был стать ключевым спикером на форуме, посвященном безопасности. Также король приказал приспустить флаги на три дня в знак траура по жертвам.

В четверг группа из 37 школьников направилась вместе с семью взрослыми на горячие источники в нескольких километрах от мертвого моря. В результате неожиданного наводнения их автобус затопило.

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