*** Более 550 пострадали
(обновлённая версия, изменен заголовок, приводятся новые данные о погибших и пострадавших)
Стамбул. 25 января. ИНТЕРФАКС - Землетрясение в провинции Элязыг на востоке Турции привело, по последним данным, к гибели по меньшей мере 15 человек, пишут турецкие СМИ.
Кроме того, травмы получили 553 человека. Часть погибших и пострадавших - жители Элязыга, а часть - провинции Малатья.
Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что власти страны внимательно следят за развитием ситуации.
"Под руководством президента Эрдогана мы с первых минут внимательно отслеживаем ситуацию в связи с землетрясением", - сказал он.
В район, где произошло землетрясение, спасатели уже доставили 1689 палаток, 1656 походных кроватей и 9200 одеял.
Ранее министр МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что в результате землетрясения разрушены около десятка зданий.
1ка 1во тг