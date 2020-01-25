Этот контент был опубликован 25 января 2020 г. 13:32

Стамбул. 25 января. ИНТЕРФАКС - До 22 человек выросло число людей, погибших в результате сильного землетрясения на востоке Турции, сообщает агентство "Анадолу".

Ранее в субботу сообщалось о 20 погибших.

Кроме того, по последним данным, пострадали 1030 человек.

Ожидается, что в скором времени районы, в которых произошли подземные толчки, посетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Землетрясение произошло вечером в пятницу в провинции Элязыг.

В пострадавшем от подземных толчков районе в субботу утром продолжаются поисково-спасательные работы.

1во ки

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!