Стамбул. 25 января. ИНТЕРФАКС - До 22 человек выросло число людей, погибших в результате сильного землетрясения на востоке Турции, сообщает агентство "Анадолу".
Ранее в субботу сообщалось о 20 погибших.
Кроме того, по последним данным, пострадали 1030 человек.
Ожидается, что в скором времени районы, в которых произошли подземные толчки, посетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Землетрясение произошло вечером в пятницу в провинции Элязыг.
В пострадавшем от подземных толчков районе в субботу утром продолжаются поисково-спасательные работы.
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