Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 1,5 тыс. человек
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Гонконг. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Число погибших в результате землетрясения и цунами, произошедших в Индонезии на прошлой неделе, достигло 1 558 человек, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".
В среду сообщалось о гибели 1,4 тыс. человек.
В прошлую пятницу на индонезийском острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,5, за которым последовала серия подземных толчков магнитудой до 6,1.
Накануне на острове Сулавеси также произошло извержение вулкана Сопутана.
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Интерфакс