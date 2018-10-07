Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 1,7 тыс. человек
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Гонконг. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Число погибших при землетрясении и последовавшем за ним цунами в Индонезии достигло 1763 человек, сообщает в воскресенье агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на индонезийское агентство по борьбе со стихийными бедствиями.
Кроме того, порядка 5 тыс. человек числятся пропавшими без вести.
В конце сентября на индонезийском острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,5, за которым последовала серия подземных толчков магнитудой до 6,1, за землетрясением последовало цунами.
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Интерфакс