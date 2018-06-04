Число жертв извержения вулкана в Гватемале выросло до 25 человек - СМИ
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Лондон. 4 июня. ИНТЕРФАКС - В результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале погибли по меньшей мере 25 человек, включая троих детей, еще более 300 получили ранения, сообщила газета Guardian со ссылками на гватемальские власти.
Ранее сообщалось о шести погибших и 20 раненых.
Президент Гватемалы Джимми Моралес созвал совещание кабинета министров, рассматривается возможность ведения в стране чрезвычайного положения.
Власти были вынуждены эвакуировать более 3 тыс. человек из опасного района, в том числе города Антигуа, который является одним из самых популярных мест среди туристов, закрыть аэропорт.
Извержение началось в воскресенье, он стало вторым в текущем году. По оценкам экспертов, это может серьезно снизить поток туристов, посещающих Гватемалу.
Гк жг
Интерфакс