Число жертв извержения вулкана в Гватемале достигло 75 человек, 200 пропали без вести - власти
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Мадрид. 6 июня. ИНТЕРФАКС - До 75 человек возросло число жертв начавшегося в воскресенье извержения вулкана Фуэго в Гватемале, еще около 200 человек числятся пропавшими без вести, сообщили местные власти.
Пока удалось опознать только 23 погибших, для дальнейшей идентификации тел потребуется экспертиза ДНК, отмечается в сообщениях СМИ с места событий.
Вместе с тем, опасность продолжает возрастать в связи с прогнозами об активизации извержения. Власти приступили к эвакуации всех жителей, а также участников спасательной операции и журналистов из прилегающих к вулкану районов.
гк гс
Интерфакс