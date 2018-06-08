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Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 9:38 08.06.2018 - 09:38

Вашингтон. 8 июня. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере, 109 человек погибли в результате начавшегося 3 июня извержения вулкана Фуэго в Гватемале, передал американский телеканал АВС.

Ранее сообщалось о 99 погибших.

В настоящее время поисково-спасательные операции приостановлены в связи с дождями и угрозой оползней.

Спасательные службы эвакуировали около 12 тыс. местных жителей, 3,6 тыс. из которых были направлены в центры временного размещения.

Вулкан Фуэго расположен в 35 километрах от Гватемалы, столицы страны, и его высота над уровнем моря достигает 3763 метра. Извержение стало вторым в текущем году.

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