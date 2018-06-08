Число жертв извержения вулкана в Гватемале превысило 100 человек
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Вашингтон. 8 июня. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере, 109 человек погибли в результате начавшегося 3 июня извержения вулкана Фуэго в Гватемале, передал американский телеканал АВС.
Ранее сообщалось о 99 погибших.
В настоящее время поисково-спасательные операции приостановлены в связи с дождями и угрозой оползней.
Спасательные службы эвакуировали около 12 тыс. местных жителей, 3,6 тыс. из которых были направлены в центры временного размещения.
Вулкан Фуэго расположен в 35 километрах от Гватемалы, столицы страны, и его высота над уровнем моря достигает 3763 метра. Извержение стало вторым в текущем году.
1тэ эф*
Интерфакс