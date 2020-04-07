Этот контент был опубликован 7 апреля 2020 г. 19:45

Париж. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Во Франции с начала распространения в стране коронавируса нового типа скончалось уже более 10 тыс. заразившихся им человек, сообщил во вторник руководитель главного управления здравоохранения страны Жером Саломон.

По его словам, с 1 марта на территории страны зафиксировано 10 328 летальных случаев, из них около 7 тыс. умерли в больницах. Он отметил, что 82% жертв - это люди старше 70 лет.

Саломон также указал, что на настоящий момент в больницах Франции находится около 30 тыс. человек, 7 тыс. из которых - в реанимации. 61% из тех, кто помещен в отделения интенсивной терапии, - это люди, возраст которых - от 60 до 80 лет.

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