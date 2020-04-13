Этот контент был опубликован 13 апреля 2020 г. 20:13

Париж. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Во Франции, по данным на понедельник, общее количество жертв коронавируса составляет 14 967 человек, сообщил на брифинге в Париже директор Генеральной дирекции министерства здравоохранения страны Жером Саломон.

За минувшие сутки 335 пациентов умерли в больницах, еще 239 - в домах престарелых.

В реанимационных отделениях в понедельник находится 6821 пациент.

С начала эпидемии зарегистрировано 98 076 выявленных случаев заражения COVID-19. В том числе за последние сутки - 2673.

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