Этот контент был опубликован 20 апреля 2020 г. 2:48

Вашингтон. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний за минувшее воскресенье выросло со 160 тыс. 518 до 165 тыс. 044 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, на конец воскресенья насчитывалось 2 млн 401 тыс. 739 случаев заражения COVID-19.

Более 100 тыс. инфицированных зарегистрировано в США - 759 тыс. 086 (40 тыс. 661 скончавшийся), Испании - 198 тыс. 674 (20 тыс. 453), Италии - 178 тыс. 972 (23 тыс. 660), Франции - 154 тыс. 097 (19 тыс. 718), Германии - 145 тыс. 184 (4 тыс. 586), Великобритании - 121 тыс. 172 (16 тыс. 095).

Более 20 тыс. заразившихся зафиксированы в Турции - 86 тыс. 306 (2 тыс. 017), материковом Китае - 82 тыс. 735 (4 тыс. 632), Иране - 82 тыс. 211 (5 тыс. 118), Бразилии - 38 тыс. 654 (2 тыс. 462), Бельгии - 39 тыс. 496 (5 тыс. 683), Канаде - 35 тыс. 633 (1 тыс. 654), Нидерландах - 32 тыс. 838 (3 тыс. 697), Швейцарии - 27 тыс. 740 (1 тыс. 393), Португалии - 20 тыс. 206 (714).

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах.

Университет осуществляет мониторинг ситуации с распространением коронавируса в мире на основе официальных источников соответствующих стран.

1гк гс

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