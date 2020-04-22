Этот контент был опубликован 22 апреля 2020 г. 3:47

*** В США число мерших достигло 45 тыс.

Вашингтон. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний за минувший вторник в мире выросло со 170 тыс. 042 до 177 тыс. 200 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, на конец вторника насчитывалось 2 млн. 561 тыс. 915 случаев заражения COVID-19.

Более 100 тыс. инфицированных зарегистрировано в США - 824 тыс. 147 (45 тыс. скончавшихся), Испании - 204 тыс. 178 (21 тыс. 282), Италии - 183 тыс. 957 (24 тыс. 648), Франции - 159 тыс. 299 (20 тыс. 265), Германии - 147 тыс. 065 (5 тыс. 086), Великобритании - 130 тыс. 172 (17 тыс. 337).

Более 20 тыс. заразившихся зафиксированы в Турции - 95 тыс. 591 (2 тыс. 259 умерших), материковом Китае - 82 тыс. 788 (4 тыс. 632), Иране - 84 тыс. 802 (5 тыс. 297), Бразилии - 43 тыс. 079 (2 тыс. 259), Бельгии - 40 тыс. 956 (5 тыс. 297), Канаде - 39 тыс. 402 (1 тыс. 909), Нидерландах - 34 тыс. 318 (3 тыс. 929), Швейцарии - 28 тыс. 063 (1 тыс. 478), Португалии - 21 тыс. 379 (762), Индии - 20 тыс. 080 (645).

В России, по оперативным данным российского штаба по борьбе с коронавирусом по состоянию на вечер вторника выявлен 52 тыс. 736 больных при 456 случаях летального исхода.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

Университет Джонса Хопкинса осуществляет мониторинг ситуации с распространением коронавируса в мире на основе официальных источников соответствующих стран.

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