Этот контент был опубликован 27 апреля 2020 г. 8:08

*** Инфицировано более 2,9 млн человек

Вашингтон. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 8:00 по московскому времени понедельника достигло 206 тыс. 542 человек, увеличившись за сутки на 3 тыс. 662, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, на 8:00 понедельника насчитывалось 2 млн 971 тыс. 639 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 73 тыс. 756 случаев заражения.

Полностью излечились почти 866 тыс. человек.

Более 100 тыс. инфицированных зарегистрировано в США - 965 тыс. 910 (54 тыс. 876 скончавшихся), Испании - 226 тыс. 629 (23 тыс. 190), Италии - 197 тыс. 675 (26 тыс. 644), Франции - 162 тыс. 220 (22 тыс. 856), Германии - 157 тыс. 770 (5 тыс. 976), Великобритании - 154 тыс. 037 (20 тыс. 732), Турции - 110 тыс. 130 (2 тыс. 805).

В России, по оперативным данным российского штаба по борьбе с коронавирусом, по состоянию на 12:00 воскресенья выявлено 80 тыс. 949 больных и 747 случаев летального исхода, выздоровели 6 тыс. 767 человек.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах.

Университет Джонса Хопкинса осуществляет мониторинг ситуации с распространением коронавируса в мире на основе официальных источников соответствующих стран.

1гк пч

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