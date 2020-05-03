Этот контент был опубликован 3 мая 2020 г. 7:21

Вашингтон. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 по московскому времени воскресенья достигло 243 тыс. 829 человек, увеличившись за сутки на 5 тыс. 54, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, на 08:00 воскресенья насчитывалось 3 млн 428 тыс. 422 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 84 тыс. 148 случаев заражения.

Полностью излечились более 1 млн человек.

Более 100 тыс. инфицированных зарегистрировано в США - 1 млн 133 тыс. 69 (66 тыс. 385 скончавшихся), Испании - 216 тыс. 582 (25 тыс. 100), Италии - 209 тыс. 328 (28 тыс. 710), Великобритании - 183 тыс. 500 (28 тыс. 131), Франции - 168 тыс. 518 (24 тыс. 729), Германии - 164 тыс. 967 (6 тыс. 812), Турции - 124 тыс. 375 (3 тыс. 336).

В России, по оперативным данным российского штаба по борьбе с коронавирусом, по состоянию на 10:35 субботы выявлено 124 тыс. 54 больных и 1 тыс. 222 случая летального исхода, выздоровели 15 тыс. 13 человек. По общему числу инфицированных Россия остается на восьмом месте в мире.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

Университет Джонса Хопкинса осуществляет мониторинг ситуации с распространением коронавируса в мире на основе официальных источников соответствующих стран, которые постоянно корректируются.

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