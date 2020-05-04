Этот контент был опубликован 4 мая 2020 г. 7:14

Вашингтон. 4 мая. ИНТЕРФАКС - Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 по мск понедельника достигло 247 тыс. 475 человек, увеличившись за сутки на 3 тыс. 646, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Сутками ранее число умерших в мире выросло на 5 тыс. 054 человека.

Всего в мире, по данным университета, на 08:00 понедельника насчитывалось 3 млн 507 тыс. 053 инфицированных COVID-19, рост за стуки составил 78 тыс. 631 случай заражения. В воскресенье этот показатель равнялся 84 тыс. 148.

Полностью излечились более 1 млн 125 тыс. человек.

Более 100 тыс. инфицированных зарегистрировано в США - 1 млн 158 тыс. 041 (67 тыс. 682 скончавшихся), Испании - 217 тыс. 466 (25 тыс. 264), Италии - 210 тыс. 717 (28 тыс. 884), Великобритании - 187 тыс. 842 (28 тыс. 446), Франции - 168 тыс. 925 (24 тыс. 846), Германии - 165 тыс. 664 (6 тыс. 866), Турции - 126 тыс. 045 (3 тыс. 397).

В России, по оперативным данным российского штаба по борьбе с коронавирусом, по состоянию на 10:25 субботы выявлено 134 тыс. 687 больных и 1 тыс. 280 случаев летального исхода, выздоровели 16 тыс. 639 человек. По общему числу инфицированных Россия переместилась с восьмого на седьмое место в мире.

Всего в мире COVID-19 зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

Университет Джонса Хопкинса осуществляет мониторинг ситуации с распространением коронавируса в мире на основе официальных источников соответствующих стран, которые постоянно корректируются.

1гк бм

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