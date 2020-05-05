Этот контент был опубликован 5 мая 2020 г. 7:18

Вашингтон. 5 мая. ИНТЕРФАКС - Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 по московскому времени вторника достигло 251 тыс. 562 человек, увеличившись за сутки на 4 тыс. 087, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, на 08:00 понедельника насчитывалось 3 млн 584 тыс. 118 инфицированных COVID-19, рост за стуки составил 66 тыс. 065 случаев заражения.

Полностью излечились более 1 млн 167 тыс. человек.

Более 100 тыс. инфицированных зарегистрировано в США - 1 млн 180 тыс.634 (68 тыс. 934 скончавшихся), Испании - 218 тыс. 011 (25 тыс. 428), Италии - 211 тыс. 938 (29 тыс. 079), Великобритании - 191 тыс. 832 (28 тыс. 809), Франции - 169 тыс. 925 (25 тыс. 204), Германии - 166 тыс. 152 (6 тыс. 993), Турции - 127 тыс. 659 (3 тыс. 461), Бразилии - 108 тыс. 620 (7 тыс. 367).

В России, по оперативным данным российского штаба по борьбе с коронавирусом, по состоянию на 10:55 понедельника выявлено 145 тыс. 268 больных и 1 тыс. 356 случаев летального исхода, выздоровели 18 тыс. 095 человек. По общему числу инфицированных Россия остается на седьмом месте в мире.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

Университет Джонса Хопкинса осуществляет мониторинг ситуации с распространением коронавируса в мире на основе официальных источников соответствующих стран, которые постоянно корректируются.

1гк гс

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