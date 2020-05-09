Этот контент был опубликован 9 мая 2020 г. 7:21

Вашингтон. 9 мая. ИНТЕРФАКС - Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 по московскому времени субботы достигло 274 тыс. 917 человек, увеличившись за сутки на 5 тыс. 333, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, на 08:00 субботы насчитывалось 3 млн 939 тыс. 119 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 92 тыс. 170 случаев заражения.

Полностью излечились более 1 млн 322 тыс. человек.

В то же время, ресурс Worldometer, специализирующийся на статистике, связанной с важнейшими мировыми событиями, сообщил, что всего в мире насчитывается 4 млн 012 тыс. 857 заразившихся CОVID-19 и 276 тыс. 216 жертв инфекции.

Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 1 млн 283 тыс. 929 (77 тыс. 180 скончавшихся), Испании - 222 тыс. 857 (26 тыс. 299), Италии - 217 тыс. 185 (30 тыс. 201), Великобритании - 212 тыс. 629 (31 тыс. 16), Франции - 176 тыс. 202 (26 тыс. 233), Германии - 170 588 тыс. 430 (7 тыс. 510), Бразилии - 146 тыс.894 (10 тыс. 107), Турции - 135 тыс. 569 (3 тыс. 689), Иране - 104 тыс. 691 (6 тыс. 541).

В России, по оперативным данным российского штаба по борьбе с коронавирусом, по состоянию на 10:35 пятницы выявлено 187 тыс. 895 больных и 1 тыс. 723 случая летального исхода, выздоровели 26 тыс. 608 человек. По общему числу инфицированных Россия остается на пятом месте в мире.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

Университет Джонса Хопкинса осуществляет мониторинг ситуации с распространением коронавируса в мире на основе официальных и других источников соответствующих стран.

1гк тг

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