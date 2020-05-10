Этот контент был опубликован 10 мая 2020 г. 2:26

Вашингтон. 10 мая. ИНТЕРФАКС - По состоянию на 02:00 по московскому времени воскресенья, число скончавшихся от связанных с COVID-19 заболеваний в мире достигло 280 тыс. 201 человека, сообщил сайт Worldometer.

Всего с начала распространения коронавируса, по информации ресурса, который специализируется на статистике, связанной с важнейшими мировыми событиями, выявлено 4 млн 097 тыс. 868 инфицированных, излечились 1 млн 434 тыс. 536 человек.

Лидером по числу инфицированных и летальных исходов продолжают оставаться Соединенные Штаты, где зарегистрировано 1 млн. 347 тыс. 003 заразившихся и 80 тыс. 032 смертных случая от коронавируса. В то же время, смертность составляет 242 человека на 1 млн населения.

По числу скончавшихся за США следует Великобритания - 31 тыс. 587 (215 тыс. 260 инфицированных, скончались 465 человек на 1 млн населения), затем идут Италия - 30 тыс. 395 (218 тыс. 268 и 503), Испания - 26 тыс. 478 (262 тыс. 783 и 566), Франция - 26 тыс. 310 (176 тыс. 658 и 403), Бразилия - 10 тыс. 169 (156 тыс. 061 и 50), Германия - 7 тыс. 549 (171 тыс. и 90).

В России, как сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, по состоянию на 10:45 субботы жертвами инфекции стали 1 тыс. 827 человек, смертность на 1 млн населения составила 13 человек, инфицировано 198 тыс. 676.

1гк бм

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