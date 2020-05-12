Этот контент был опубликован 12 мая 2020 г. 8:01

Вашингтон. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 мск вторника достигло 286 тыс. 330 человек, увеличившись за сутки на 3 тыс. 611, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, на утро вторника насчитывается 4 млн 177 тыс. 584 подтвержденных случаев заражения COVID-19, за стуки коронавирус выявлен у 74 тыс. 629 человек. Излечились более 1 млн 456 тыс. человек.

Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, выявлены в США, вс его в стране 1 млн 347 тыс. 881 заражений (80 тыс. 682 скончавшихся), в Испании - 227 тыс. 436 заражений (26 тыс. 744 скончавшихся), в Великобритании - 224 тыс. 332 заражений (32 тыс. 141 скончавшихся), в Италии - 219 тыс. 814 заражений (30 тыс. 739 скончавшихся), во Франции - 177 тыс. 547 заражений (26 тыс. 646 летальных исходов), в Германии - 172 тыс. 771 заражений (7 тыс. 661 скончавшихся), в Бразилии - 169 тыс. 594 заражений (11 тыс. 653 человек скончались), в Турции - 139 тыс. 115 заражений (3 тыс. 841 скончавшихся), в Иране - 109 тыс. 286 человек заразились COVID-19 (6 тыс. 685 умерли).

В России, по оперативным данным российского штаба по борьбе с коронавирусом по состоянию на 10:35 минувшего понедельника выявлено 221 тыс. 344 больных COVID-19, зафиксировано 2009 случаев летального исхода, выздоровели 39 тыс. 801 человек. По общему числу инфицированных Россия переместилась с пятого на четвертое место в мире.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

Университет Джонса Хопкинса осуществляет мониторинг ситуации с распространением коронавируса в мире на основе официальных и других источников соответствующих стран.

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