Этот контент был опубликован 15 мая 2020 г. 7:34

Вашингтон. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 8:00 по московскому времени пятницы достигло 302 тыс. 462 человек, увеличившись за сутки на 5 тыс. 242, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, на 8:00 пятницы насчитывалось 4 млн 443 тыс. 793 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 95 тыс. 872 случая заражения.

Излечились более 1,588 млн человек.

В то же время, по данным портала Worldometer, специализирующегося на статистике, связанной с важнейшими событиями в мире, коронавирусом с начала его распространения заразились 4 млн 526 тыс. 934 человека, смертность достигла 303 тыс. 407, излечились более 1, 7 млн.

Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 1 млн 417 тыс. 889 (85 тыс. 906 скончавшихся), Великобритании - 234 тыс. 440 (33 тыс. 693), Испании - 229 тыс. 540 (27 тыс. 321), Италии - 223 тыс. 096 (31 тыс. 368), Бразилии - 203 тыс. 165 (13 тыс. 999), Франции - 178 тыс. 994 (27 тыс. 428), Германии - 174 тыс. 478 (7 тыс. 884), Турции - 144 тыс. 749 (4 тыс. 007), Иране - 114 тыс. 533 (6 тыс. 854).

По данным Worldometer, уровень смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составляет 38,9. В США он достиг 263 человек, Испании - 584, Великобритании - 495, Италии - 519, Бразилии - 66, Франции - 420, Германии - 95, Турции - 48, Иране - 82.

В России, сообщает портал, на 8:00 по московскому времени пятницы скончались 16 человек на 1 млн жителей.

По данным российского штаба по борьбе с коронавирусом по состоянию на 10:35 четверга, в стране с начала распространения инфекции выявлено 252 тыс. 245 больных, зафиксировано 2 тыс. 305 случаев летального исхода, выздоровели 53 тыс. 530 человека.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах.

1гк пч

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции