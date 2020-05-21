Этот контент был опубликован 21 мая 2020 г. 8:01

Вашингтон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло 328 тыс. 169 человек, увеличившись за сутки на 4 тыс.836, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, насчитывается 4 млн 999 тыс. 981 инфицированный COVID-19, рост за стуки составил 99 тыс. 826, излечились почти 1,9 млн.

По данным портала Worldometer, специализирующегося на статистике, связанной с важнейшими событиями в мире, коронавирусом с начала его распространения заразились 5 млн 90 тыс. 64 человека, количество смертельных случаев достигло 329 тыс. 732, излечились более 2 млн.

Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 1 млн 551 тыс. 853 (93 тыс. 439 скончавшихся), Бразилии - 291 тыс. 579 (18 тыс. 859), Великобритании - 249 тыс. 619 (35 тыс. 786), Испании - 232 тыс. 555 (27 тыс. 888), Италии - 227 тыс. 364 (32 тыс. 330), Франции - 181 тыс. 700 (28 тыс. 135), Германии - 178 тыс. 473 (8 тыс. 144), Турции - 152 тыс. 587 (4 тыс. 222), Иране - 126 тыс. 949 (7 тыс. 183, Индии - 112 тыс. 442 (3 тыс. 438), Перу - 104 тыс. 20 (3 тыс. 024).

По данным Worldometer, уровень смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил 42,3 против 41,7 в среду. В США он достиг 287 человек, Испании - 596, Великобритании - 526, Италии - 535, Бразилии - 89, Франции - 431, Германии - 99, Турции - 50, Иране - 86, Индии - 2, Перу - 92. В России, сообщает портал, этот показатель составляет 20.

По оперативным данным российского штаба по борьбе с инфекцией, по состоянию на утро среды было зафиксировано 308 тыс. 705 заболевших, 2 тыс. 972 летальных исходов и 85 тыс. 392 излечившихся.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах.

1гк ав

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