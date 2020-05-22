Этот контент был опубликован 22 мая 2020 г. 7:50

Вашингтон. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло 332 тыс. 924 человек, увеличившись за сутки на 4 тыс. 755, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, насчитывается 5 млн 103 тыс. 278 инфицированных COVID-19, рост за стуки составил 103 тыс. 297, излечились более 1,948 млн.

По данным портала Worldometer, специализирующегося на статистике, связанной с важнейшими событиями в мире, коронавирусом с начала его распространения заразились 5 млн 197 тыс. 776 человек, количество смертельных случаев достигло 334 тыс. 675, излечились более 2 млн.

Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 1 млн 577 тыс. 287 (94 тыс. 702 скончавшихся), Бразилии - 310 тыс. 579 (20 тыс. 47), Великобритании - 252 тыс. 246 (36 тыс. 124), Испании - 233 тыс. 37 (27 тыс. 940), Италии - 228 тыс. 6 (32 тыс. 486), Франции - 181 тыс. 951 (28 тыс. 218), Германии - 179 тыс. 021 (8 тыс. 23), Турции - 153 тыс. 548 (4 тыс. 249), Иране - 129 тыс. 341 (7 тыс. 249), Индии - 118 тыс. 226 (3 тыс. 585), Перу - 108 тыс. 769 (3 тыс. 148).

По данным Worldometer, уровень смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил 42,9 против 42,3 в среду. В США он достиг 291 человека, Испании - 596, Великобритании - 531, Италии - 537, Бразилии - 95, Франции - 432, Германии - 99, Турции - 50, Иране - 86, Индии - 3, Перу - 96. В России, сообщает портал, этот показатель составляет 21.

По данным российского штаба по борьбе с инфекцией на утро четверга, в РФ было зафиксировано 317 тыс. 554 заболевших, 3 тыс. 99 летальных исходов и 92 тыс. 681 излечившийся.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах мира.

1гк ав

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