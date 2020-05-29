Этот контент был опубликован 29 мая 2020 г. 8:06

Вашингтон. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 мск пятницы достигло 360 тыс. 332 человек, увеличившись за сутки на 4 тыс. 644, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, на 08:00 пятницы насчитывалось 5 млн 813 тыс. 919 инфицированных COVID-19 (рост за сутки составил 118 тыс. 764), излечились более 2,4 млн человек.

Между тем, по сообщению портала Worldometer, специализирующегося на статистике, связанной с важнейшими событиями в мире, коронавирусом с начала его распространения заразились 5 млн 909 тыс. 003 человека, количество смертельных случаев превысило 362 тыс., излечились более 2,58 млн.

По информации университета Хопкинса, Общее число инфицированных в США - 1 млн 721 тыс. 750 (101 тыс. 617 скончавшихся), Бразилии - 438 тыс. 238 (26 тыс. 754), Великобритании - 270 тыс. 508 (37 тыс. 919), Испании - 237 тыс. 906 (27 тыс. 119), Италии - 231 тыс. 732 (33 тыс. 142), Франции - 186 тыс. 364 (28 тыс. 655), Германии - 182 тыс. 196 (8 тыс. 470), Индии - 165 тыс. 799 (4 тыс. 711), Турции - 160 тыс. 979 (4 тыс. 461), Иране - 143 тыс. 849 (7 тыс. 627), Перу - 141 тыс. 779 (4 тыс. 099).

По данным Worldometer, уровень смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил 46,5 против 45,9 в четверг. В США он достиг 312 человек, Испании - 580, Великобритании - 558, Италии - 548, Бразилии - 126, Франции - 439, Германии - 102, Турции - 53, Иране - 91, Индии - 3, Перу - 124.

В России, сообщает портал, на 8:00 мск пятницы скончались 28 человек на 1 млн жителей.

По оперативным данным российского штаба по борьбе с инфекцией по состоянию на 10:35 четверга был зафиксирован 379 тыс. 051 заболевший, 4 тыс. 142 летальных исхода и 150 тыс. 993 излечившихся.

Коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

1гк др

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