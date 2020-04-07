Этот контент был опубликован 7 апреля 2020 г. 7:50

Гонконг. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - По состоянию на 8:00 мск, в мире насчитывалось 1 млн 345 тыс. 410 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 74 тыс. 314 человек, поправились почти 280 тыс., сообщила газета South China Morning Post.

По данным издания, за истекшие сутки число больных выросло на 79 тыс. 855 человек, скончавшихся - на 5 тыс. 354.

Газета ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных стран.

В то же время, по данным американского университета Джона Хопкинса, который также ведет мониторинг ситуации с инфекцией в мире, в мире больны 1 млн 347 тыс. 892 человека, число летальных исходов составляет 74 тыс. 808.

На первом месте по числу подтвержденных случаев заражения - Соединенные Штаты, где зафиксировано 368 тыс. 79 инфицированных и 19 тыс. 923 смертельных случаев, сообщила South China Morning Post.

В Канаде подтверждено 16 тыс. 667 случаев заражения и 339 умерших, в Бразилии - 12 иыс. 56 инфицированных и 553 смертельных случая.

В Европе по числу заболевших на первом месте остается Испания, где выявлено 135 тыс. 32 инфицированных. В то же время в стране насчитывается 13 тыс. 169 скончавшихся, в то время как в Италии жертвами вируса стали 16 тыс. 523 человек при 132 тыс. 547 больных.

В Германии зафиксировано 101 тыс. 806 случаев заболевания (скончались 1 тыс. 608), во Франции - 98 тыс. 959 (8 тыс. 911), в Великобритании - 52 тыс. 274 (5 тыс. 383), в Турции - 30 тыс. 217 (649), в Швейцарии - 21 тыс. 657 (765), в Бельгии - 20 тыс. 814 (1 тыс. 632), в Нидерландах - 18 тыс. 926 (1 тыс. 874), в Австрии - 12 тыс. 261 (220), в Португалии - 11 тыс. 730 (295).

За сутки в материковом Китае не зафиксировано смертельных исходов заболевания, вызываемого коронавирусом, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

В стране в понедельник зарегистрировано 32 новых случаев заражения COVID-19, все - у людей, прибывших из-за рубежа.

С декабря 2019 года от коронавируса в стране скончался 3 тыс. 331 человек, зарегистрировано 81 тыс. 740 случаев заболевания, из них 983 - "завезенные" из-за границы.

В Иране насчитывается 60 тыс. 500 больных и 3 тыс. 739 скончавшихся, в Южной Корее - 10 тыс. 331 инфицированный и 192 летальных исхода.

По данным издания, менее 10 тыс. случаев заражения зарегистрировано почти в 190 странах и районах мира.

Данные газеты постоянно корректируются в соответствии с получаемой официальной информацией.

Ранее ВОЗ объявила о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.

1гк ав

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!